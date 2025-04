Darmowy hero shooter zadebiutował na konsolach. Gracze PS5 i Xbox dołączają do pecetowców

Na początku marca bieżącego roku na rynku pojawiła się gra pod tytułem FragPunk. Za jej stworzenie odpowiada należący do chińskiej firmy NetEase zespół Bad Guitar Studio. Choć krótko po debiucie okazało się, że produkcja rzeczywiście przyciągnęła do siebie całkiem imponującą liczbę graczy, tak nadal jest jej bardzo daleko do konkurencji, jak chociażby do Marvel Rivals. Nie zmienia to jednak tego, że gra spotkała się z ciepłym odbiorem u pecetowych graczy, a teraz mogą ją sprawdzić również konsolowcy!

FragPunk debiutuje na konsolach PlayStation i Xbox

Po dwumiesięcznym opóźnieniu gra trafiła wreszcie na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Warto tutaj oczywiście przypomnieć, że jest to dynamiczna pierwszoosobowa strzelanka (FPS) typu hero shooter, którą zdecydowano się dystrybuować w modelu free-to-play.

Rozgrywka koncentruje się na stosunkowo krótkich, bo trwających zaledwie 2 i pół minuty drużynowych starciach. Unikalnym elementem są Shard Cards, czyli losowo dobierane modyfikatory w postaci kart. Mogą one wprowadzić na pole bitwy naprawdę niezły chaos, a nawet zmienić zasady gry. Jeżeli natomiast chodzi o samo wydanie konsolowe, oferuje ono funkcje cross-play oraz cross-progression. Kontrolery otrzymały także opcję aim assist, a do tego wykorzystują możliwości DualSense od PlayStation.

Gracze korzystający z konsol mogą liczyć na prezenty w ramach rekompensaty za opóźnienie. Mowa tutaj między innymi o ekskluzywnych nagrodach z pierwszego sezonu, który właśnie z powodu wspomnianego opóźnienia ich niestety ominął. Oprócz tego dochodzą też bonusy za zakupienie pakietu Pioneer Bundle.

Źródło: GG Deals