16 najlepszych gier za darmo w marcu 2025. Wszystko za 0 zł

Pora spojrzeć, jakie ciekawe gry za darmo pojawiły się w tym miesiącu. A jak się okazuje, już po pierwszym tygodniu marca mamy dla Was 16 tytułów, które są w 100 procentach za free i nie trzeba posiadać żadnych abonamentów, żeby je pobrać i zachować na zawsze.

Aktualizujemy nasze zestawienie, w którym prezentujemy najlepsze i najciekawsze darmowe gry z marca tego roku. Choć codziennie podsuwamy Wam nowe gry za darmo, tutaj prezentujemy tylko te z dobrymi/bardzo dobrymi ocenami albo takie, które mimo słabszych not czymś się wyróżniają i po prostu zasługują na uwagę. Pomijamy oczywiście wszelkie crapy, clickery i inne wynalazki, które zalewają Steam, zatem „spijajcie samą śmietankę”!

Choć nie doszliśmy jeszcze do połowy marca, zebraliśmy już 16 wyjątkowych premier free to play. Zdecydowana większość to darmowe gry na PC, ale jeśli grasz na konsoli PlayStation lub Xbox, też nie będziesz zawiedziony.

Wśród wyróżnionych „darmoszek” znajdziemy strzelanki, horrory, gry sportowe czy platformówki. Mamy również ciekawe produkcje RPG, logiczne, a nawet tytuł o sprzątaniu pokoju. Słowem wszystko, co może się Wam spodobać i za co nic nie zapłacicie.

FragPunk

FragPunk to nowy darmowy FPS, który 7 marca zadebiutował na Steam. To jedna z największych produkcji w tym miesiącu i już od pierwszego dnia widać, że jest oblegana. Na serwerach siedzi ponad 50 tys. graczy, którzy chwalą samą rozgrywkę i pomysły zaprezentowane przez deweloperów. Jednak w ostatecznym rozrachunku tytuł zbiera „mieszane” oceny na Steam, a to ze względu na… mikropłatności. Taki niestety urok niektórych gier za darmo… Lecz nie jest to rzecz, której nie da się zmienić i mamy nadzieję, że deweloper przejrzy na oczy i zbalansuje wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni.

Oczywiście z mikropłatności nie trzeba korzystać, by się dobrze pobawić. Rozgrywka w FragPunk sprowadza się do multiplayerowych potyczek dwóch drużyn w formule podkładania bomby znanej choćby z serii Counter-Strike. Wyróżnikiem gry są tzw. karty odłamków, a jest ich w grze ponad setka. Możemy je aktywować, zmieniając zasady starcia w zasadzie z rundy na rundę. Takie karty mogą zwiększyć wysokość skoku, zamienić role atakujących i obrońców, otoczyć pociski płomieniami, zmienić je w łańcuchy błyskawic, a nawet przywrócić ciebie i twój zespół do życia.

FragPunk – gra za darmo już dostępna na Steam

