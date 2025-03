Kody na darmowe przedmioty do FragPunk. Sporo dobrego na starcie

Oto lista kodów na wszystkie darmowe przedmioty i paczki do FragPunk. Nowy FPS za darmo cieszy się sporą popularnością, a gracze mogą zgarnąć sporo bez opłat.

Gracze może nie są w pełni pocieszeni, ale fakt faktem, że FragPunk to nowy hit na Steam. Darmowy FPS z motywami hero shooterów i klasycznych shooterów kompetytywnych cieszy się bardzo dużą popularnością, co zresztą nie dziwi. Gra oferuje bardzo solidne podstawy, choć wiele osób narzeka na grind w celu odblokowania nowych postaci czy sporo mikropłatności.

Jest jeden sposób, aby temu zaradzić. Można skorzystać z darmowych kodów na startowe prezenty w grze. Zebraliśmy wszystkie, jakie tylko udało się zidentyfikować w sieci. Mogę z całą pewnością potwierdzić, że przynajmniej ponad połowa z nich bez problemu działa. Z niektórymi część osób zgłasza jednak problemy. Poniższe kody nie mają limitu użyć (tj. możecie skorzystać z nich raz, ale nie martwcie się, że ktoś go je Wam „ukradnie”). Twórcy niestety nie chwalą się, jak długo będą ważne. Polecam więc skorzystać z nich jak najszybciej.

Kody na darmowe paczki i przedmioty do FragPunk:

TENZFP2025

SHROUDFP2025

FRAGPUNKFPS

RECRENTFP2025

FRAGPUNK2025

l ocklearfp2025

gotagafp2025

BTRAFP2025

NIJIFRAGPUNK

Część pochodzi od znanych streamerów, a część to po prostu prezenty od twórców dla społeczności na Discordzie czy Twitchu. Sam sprawdzałem je i po wykorzystaniu wszystkich mogłem od razu odblokować nową postać, dostałem mnóstwo cyfrowej waluty, a do tego sporo pojemników z losowymi przedmiotami (naklejki, skórki, bronie). Także w ten sposób zaczniecie rozgrywkę ze sporym wyprzedzeniem, mogąc skorzystać z co najmniej jednej dodatkowej postaci już na starcie.

Jak wykorzystać kody do FragPunk?

W cyfrowym sklepie wewnątrz gry jest opcja „redeem”, ale nie o nią chodzi. Aby wpisać powyższe kody, należy udać się do menu gry (klawisz „escape”), a następnie wybrać opcję „Redemption code”. Tam możecie wrzucić kod za pomocą zwyczajnego kopiowania i tyle wystarczy, aby cieszyć się darmowymi przedmiotami oraz skinami. Miłej zabawy!

Źródło: Reddit