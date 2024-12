Epic szykuje hit na finał wielkiego rozdawnictwa gier? Znany insider zabrał głos

Billbil-kun kilkukrotnie mylił się co do szczegółów niektórych rozdawnictw GOG-a czy Epica, choć zawsze twierdził, że plany zostały zmienione w ostatniej chwili. Dlatego nadal można pokładać w nim nadzieje. Teraz wiemy, że on sam doskonale zdaje sobie sprawę z tytułu, który gracze otrzymają na sam koniec wielkiego rozdawnictwa Epic Games Store.

Ostatnia gra za darmo w ramach świątecznego rozdawnictwa Epica wycieka

Niestety, choć jakieś tam sugestie i domysły są, nie poznaliśmy konkretnego tytułu ostatniego z prezentów Epica. Firma już dziś po godzinie 17:00 zaoferuje graczom dostęp do 10. już pozycji. Łącznie świątecznych prezentów otrzymamy sporo, bo aż 16. W poprzednich latach EGS na sam koniec rozdawał grę AAA jak choćby Guardians of the Galaxy. Można więc zakładać, że i 2 stycznia, gdy aktywna będzie finałowy podarunek, będzie nim właśnie tytuł z wyższej półki budżetowej.

Insider podzielił się wyłącznie kryptograficznym tweetem, który nie tłumaczy praktycznie nic. Ciąg znaków oznaczający najpewniej “rozdawnictwo 16”, a do tego obrazek papieru prezentowego z oferowanego jakiś czas temu Dark & Darker. Internauci zwrócili na to uwagę, ale billbil-kun wyjaśnia, że wykorzystał poprzedni obrazek, bo samo to może w pewien sposób być wskazówką.

Możemy jednak zajrzeć na Reddita, gdzie internauci dyskutują i dzielą się przemyśleniami. Jak do tej pory, najpowszechniejszym strzałem jest Gotham Knights, czyli kooperacyjna przygoda w uniwersum Batmana od WB Games. Tytuł ten jest grą AAA, ukazał się przed Ghostrunner 2 (w innym wpisie właśnie to zaznaczył insider), a do tego zdobył dość średnie oceny graczy i krytyków, co czyni go idealnym prezentem na sam koniec wielkiego rozdawnictwa.

Niektórzy strzelają, że chodzi mimo wszystko o zestaw gier z serii The Dark Pictures (których obecnie nie ma na Epic Games Store) albo gry Batman od Telltale. Na razie więc najlepiej uzbroić się w cierpliwość i spokojnie oczekiwać na koniec rozdawnictwa. Nadejdzie on już 2 stycznia 2025 roku. Ostatni prezent będziemy mogli przypisać do konta przez cały tydzień, a nie tylko 24 godziny.

Źródło: Reddit