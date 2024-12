Epic Games Store rozda aż 16 gier za darmo z okazji świąt

Niemal nieomylny insider billbil-kun donosi, że Epic Games Store już dzisiaj rusza ze świąteczną akcją promocyjną. Nowe gry za darmo będą dostępne od dzisiaj, ale wszystkie mają być niespodziankami.

Epic Games Store rozdaje gry za darmo z okazji świąt

Sam fakt cyklicznego wydarzenia nie jest szczególnie zaskakujący. Po pierwsze – plaforma robi tak co roku, więc każdy mógłby się spodziewać, że i tym razem nie będzie inaczej. Po drugie – wiemy od tygodnia, że już od dzisiaj zaczynają się “tajemnicze” prezenty. Epic zwyczajowo ujawnia, co następnego zgarniemy za tydzień, ale tym razem tego nie robi. Dość wyraźnie sugeruje to początek świątecznego rozdawnictwa.

Epic ma jednak pomysł, jak zmieścić podobno nawet 16 gier za darmo z okazji świąt. Pierwszy “tajemniczy” tytuł dostępny będzie już dzisiaj, przez cały tydzień. Dopiero 19 grudnia rozpocznie się codzienne rozdawnictwo nowych prezentów, które gracze będą mogli przypisać do konta przez 24 godziny. Trwać ma to kolejne 15 dni. Ostatni tytuł stanowić ma wyjątek. Gracze zgarną go za darmo od 2 do 9 stycznia 2025 roku. Oczywiście nie wiemy, czymże tym razem będzie wielka gra wieńcząca akcję promocyjną.

Warto jednak pamiętać, że obecnie i tak da się zgarnąć spore prezenty. Za darmo wszyscy zyskają LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów oraz Bus Simulator 21. Z pewnością wrócimy do tematu i będziemy przypominać Wam o nowościach. Warto więc śledzić nasz tag o grach za darmo.

Źródło: VGC