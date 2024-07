Odbierajcie za darmo, bo nie będzie czekać wiecznie. Gra i ekskluzywny dodatek

Bez przedłużania muszę przyznać, że rewelacji tym razem nie ma, bo F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch oferowane było w formie darmowego prezentu dla graczy już jakiś czas temu. Czy więc należy uznać tę ofertę za “słabą”? Niekoniecznie!

Gra za darmo + ekskluzywny pakiet

Steampunkowe uniwersum ze zwierzętami zamiast ludzi, trzy bronie umożliwiające płynną zmianę stylu walki oraz ogrom zawartości w tej – pozornie – niewielkiej metroidvanii to coś, co może przekonać graczy na długie godziny. O ile tylko nie odebrali gry wcześniej, bo F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch można było zgarnąć już na Epicu. Co ciekawe, gra zwróciła uwagę Sony, które pomogło ją stworzyć i wypromować, dzięki czemu okazała się jedną z najlepszych metroidvanii 2021 roku.

Mimo wszystko F.I.S.T. dało się poznać jako naprawdę udana pozycja. Dlatego też, jeśli akurat nie dysponujecie nią w bibliotece, warto ją odebrać. Jak jednak zapewne widzicie powyżej, nie jest to koniec atrakcji. Epic przygotował dodatkowy prezent, który… raczej znów nie zachwyca. To specjalny pakiet ekskluzywnych strojów do tegorocznej gry olimpijskiej, która jest w zasadzie mobilką na sterydach.

No trudno, ale jest coś na osłodę. Już za tydzień, czyli 1 sierpnia 2024 roku odbierzemy za darmo LumbearJack, czyli tytuł, którego nie kojarzę, aby był wcześniej oferowany. To znów zdecydowanie mniejsza gra, ale wygląda naprawdę intrygująco. Dostaniemy pro-ekologiczną przygodę z niedźwiadkiem-drwalem, w której postaramy się uratować las od złego wpływu człowieka.

Źródło: Epic Games Store