Pierwszy świąteczny prezent od Epica to świetna gra dla fanów Władcy Pierścieni

Nowa gra za darmo od Epica jest już dostępna. Mówimy o zaskakująco solidnym tytule dla fanów krasnoludów w świecie Władcy Pierścieni – The Lord of the Rings: Return to Moria!

Wcześniej nikt nie wiedział, co takiego przygotuje dla nas Epic Games Store jako pierwszą świąteczną grę w ramach rozdawnictwa, które obejmować ma łącznie aż 16 tytułów. A zaczęło się naprawdę dobrze, bo każdy zainteresowanie zgarnie bez opłat The Lord of the Rings: Return to Moria, skupioną na trybie kooperacyjnym przygodę, w której jako krasnoludy podejmiemy się próby odzyskania naszego domu, Morii.

Gra oferuje, jak już wspomniałem, tryb co-op dla maksymalnie czterech graczy, ale nie tylko. Równie dobrze można grać samemu, choć nie uważam, aby to był główny zamysł twórców. W końcu cało sedno rozgrywki skupia się na bieganiu po kopalniach i podziemnych lokacjach, walce z przeciwnikami i korzystaniu z wielu mechanik survivali. Będziemy tworzyć przedmioty, budowle i zdobywać nowe przedmioty.

Warto zaznaczyć, że jest to dopiero pierwszy prezent z bogatego rozdawnictwa Epic Games Store. Z okazji świąt codziennie będziemy mieć do odebrania kolejną grę za darmo. Na pierwszy ogień poszedł LotR, a czasu na odebranie mamy równo tydzień – do czwartku, 19 grudnia, do godziny 17:00. Dopiero później zaczną się codzienne prezenty. Na ich odebranie będzie wtedy tylko doba. I tak przez kolejne 15 dni.

Źródło: Epic Games Store