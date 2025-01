Survival z zombie i poruszającą historią. Nowy prezent na Epicu

Wczoraj przypominaliśmy o nowym prezencie w Epic Games Store, który jest już na szczęście dostępny. Kolejna gra, jak zresztą każdy, kto śledzi temat, wiedział, to Unyding. Tym razem dostaliśmy również potwierdzenie tytułu kolejnej darmówki.

Gra za darmo od Epica dla fanów zombie

Co jak co, ale potencjał fabularny Undying na naprawdę dobry, choć pod wieloma warstwami narracyjnych pomysłów jest to tak naprawdę klasyczny survival z zombie w dość oszczędnej, ale urokliwej oprawie graficznej. „Anling została zainfekowana przez zombie i jej dni są policzone. Musi teraz walczyć o przetrwanie nie tylko dla siebie, ale i dla swojego małego syna, Cody’ego. Zapewnij Cody’emu przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie, chroniąc go, szukając bezpieczeństwa i ucząc go cennych umiejętności za wszelką cenę” – głosi opis produkcji, szykując nas na emocjonalną jazdę bez trzymanki.

Fani survivali, światów po zombie-apokalipsie i generalnie wszystkiego tego, co związane jest z żywymi trupami, powinni po prostu udać się pod powyższy link i przypisać Undying do konta. Macie czas do następnego czwartku, 6 lutego 2025 roku. Wtedy bowiem, po godzinie 17:00, oferta zmieni się na nową.

Wiemy już, że kolejnym prezentem zostanie Beyond Blue, tytuł dla fanów znacznie spokojniejszych klimatów. To narracyjna gra przygodowa osadzona w podwodnym świecie, który może wyglądać niczym kraina wyciągnięta z settingu fantasy, choć naprawdę traktuje o morskich otchłaniach na naszej planecie.

Źródło: Epic Games Store