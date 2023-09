Nowa gra za darmo w Epic Games Store to prawdziwy misz-masz gatunków

O tym, że Spelldrifter będzie dostępne całkowicie za darmo w Epic Games Store, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Dlatego bez zaskoczenia powiem tylko, że od wczorajszego wieczoru można grę odbierać i to zupełnie za darmo. NIe poniesiecie więc żadnych kosztów, także z całego serca polecam udać się na tę stronę, aby przypisać tytuł do konta.

Warto to zrobić, bo mówimy o dość odważnym łączeniu ze sobą wielu pomysłów i gatunków. Spelldrifter to tak naprawdę miks „podobnego do puzzli pozycyjnego systemu walk taktycznych rodem z turowych gier RPG i opcji personalizacji oraz regrywalności kolekcjonerskiej gry karcianej”. Brzmi odważnie, bo daje nam to „hybrydę, w której gracze muszą żonglować zasobami, którymi dysponują, wykorzystując zarówno czas, jak i miejsce”.

Wiemy także, że już za tydzień bez opłat odbierzemy 911 Operator. Jak zapewne się domyślacie, jest to swojego rodzaju „symulator” operatora 911 (w Polsce 112). Numeru alarmowego, którego konsultanci reagują na wszystkie sytuacje, w jakich sprawie dzwonimy. Teraz będziemy mogli poczuć tę presję na własnej skórze, ale to dopiero za tydzień.

Spelldrifter jako gra za darmo dostępne jest za darmo do 14 września 2023 roku, do godziny 17:00.