Wielka nowość w Epic Games Store. Dziesiątki gier już za niecałe 4 złote

Zapewne każdy współczesny gracz wie, że rynek przesycony jest abonamentami. Jedną z najpopularniejszych opcji jest usługa od Electronic Arts, w ramach której można grać w mnóstwo tytułów tego producenta (i nie tylko!) za standardową opłatę 25 złotych miesięcznie lub 180 zł rocznie.

EA Play w Epic Games Store

Do tej pory usługa na PC była dostępna jedynie na Steam oraz w aplikacji EA. W końcu udało się również sprawić, aby zawitała do Epic Games Store. Z okazji debiutu, przygotowano również sporą promocję dla graczy. Teraz nie musicie wydawać 24,90 zł na miesiąc w celu ogrania interesujących Was tytułów. Za pierwszy miesiąc zapłacicie jedynie 4 złote! No dobra, 3,98 zł, niech będzie.

Należy jednak pamiętać, aby anulować subskrypcję, bo w następnym okresie rozliczeniowym znów zostania pobrana opłata, tym razem w wyższej cenie. Miesiąc w pełni wystarczy, aby samodzielnie sprawdzić interesujące nas gry, w tym największe hity firmy.

Ważność oferty wygasa 15 listopada 2024 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego. Dostępne tylko dla nowych i powracających subskrybentów. Po pierwszym miesiącu członkostwo będzie automatycznie odnawiane co miesiąc, każdorazowo po obowiązującej wówczas miesięcznej cenie, aż do momentu jego anulowania. Oferty mogą się różnić. Szczegóły można znaleźć na stronie sprzedawcy. – czytamy w regulaminie akcji

W ramach abonamentu możecie sprawdzić bez dodatkowych opłat 10-godzinną wersję próbną takich gier jak Madden NFL 25 czy EA Sports FC 25! Do tego w pełni przejdziecie świetne Dead Space Remake czy Star Wars Jedi: Ocalały. W usłudze jest też mnóstwo innych tytułów z serią Battlefield czy The Sims na czele!

Źródło: Epic Games Store