Ostatni dzwonek na odebranie gier za darmo. Co nowego dzisiaj?

Epic Games Store nie przestaje rozdawać w pełni darmowych prezentów dla graczy. Wszyscy posiadacze konta w serwisie mogą cieszyć się co tydzień grami za darmo i to na zawsze!

Gry za darmo od Epica, czyli co nowego dzisiaj?

Od jakiegoś czasu platforma nawet nie stara się nas zaskoczyć, ciągle informując z wyprzedzeniem o tym, co dostaniemy za tydzień. Z tego też powodu wiemy, że już dziś zgarniemy dwa nowe tytuły. Zanim do nich przejdziemy, skupmy się na tym, aby pamiętać o odebraniu poprzednich. W końcu nie macie wiele czasu, bo oferta zmieni się dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Empyrion – Galactic Survival to całkiem ciekawe podejście do survivalu w kosmosie, niejako mogące kojarzyć się z takim No Man’s Sky, ale o znacznie mniejszej skali produkcyjnej. Nadal jednak odkrywamy kosmos i jego zakątki, próbując przetrwać w wielu niegościnnych miejscach. Na dokładkę mamy Outliver: Tribulation, połączenie survival horroru i soulslike’a w klimacie afrykańskich podań ludowych.

No dobrze, a co zgarniemy dzisiaj? Bez zaskoczenia, co zresztą podkreślałem, do konta przypiszemy Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. Pierwszy z tych tytułów jest ciepło przyjętą narracyjną przygodówką na podstawie znanego serialu od Amazona. Z kolei Kardboard Kings zabierze nas do nadmorskiej miejscowości, w której będziemy prowadzić… własny sklep z kartami.

Źródło: Epic Games Store