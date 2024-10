Odbierajcie dwie nowe gry za darmo. Prezenty na Was czekają

Epic Games Store nadal rozdaje gry za darmo. Kolejna oferta nie jest zaskoczeniem, bo poznaliśmy ją już przed tygodniem. Co więc dostaliśmy?

Coś się kończy, coś się zaczyna – ostatnie dwa tytuły nie są już dostępne do zdobycia za darmo, więc Epic oferuje kolejne. I znów mówimy o dwóch grach, do tego tytułach raczej wymierzonych w konkretną grupę docelową. Niekoniecznie spodobają się więc każdemu.

Gry za darmo od Epica – karty i Invincible

Invincible to szalenie popularny animowany serial od Amazon Prime Video, który przedstawia nam dorosłą, najeżoną wątpliwościami i moralnymi dylematami wersję kina superbohaterskiego. Atom Eve jest jedną z postaci w serialu, ale doczekała się również gry wideo! Invincible Presents: Atom Eve to przygodówka w klimacie visual novel z mechaniką walki. Grę można było zdobyć już kilkukrotnie, ale hej – może akurat ją przegapiliście?

Drugim prezentem jest Kardboard Kings. Jest to akurat ciekawe podejście do gatunku, z drugiej strony na tyle dziwaczne, że budzące obawy, czy trafi w gusta większości graczy. Jest to bowiem symulator i gra o zarządzaniu sklepem z… kartami. Tak, zgadliście, tytuł łączy ze sobą mechaniki dekorowania, zdobywania kart, sprzedawania i zarządzania, aby umożliwić graczom spełnienie marzeń o prowadzeniu własnemu sklepu z kartami na wybrzeżu. Ciekawe, nie powiem.

Obydwa tytuły zgarniecie za darmo przez najbliższy prawie-tydzień, bo do czwartku 24 października, do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową. Już wiemy, że odbierzemy całkiem fajne – szczególnie w grupie znajomych – Moving Out!

