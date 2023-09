Dziś nowa gra za darmo w Epic Games Store. Wiemy, co w następnym tygodniu

Epic Games Store wciąż rozdaje gry za darmo. Jeżeli zastanawiacie się, kiedy to się skończy, odpowiem, że nie wiem. Na razie jednak nie ma co się martwić, bo na przypisanie wciąż czeka aktualna pozycja (o ile jeszcze jej nie macie). Spelldrifter odbierzecie bez opłat do dziś, do godziny 17:00.

Wtedy oferta zmieni się na nową i już wiemy, o jakiej pozycji mowa. Epic od tygodnia chwali się, że będzie nią 911 Operator, czyli swoisty „symulator operatora telefonu alarmowego”. Z pewnością jest to udany tytuł, który na Steam zdobył „bardzo pozytywne” recenzje. Gra oferuje dość niespotykane doświadczenie i potrafi wciągnąć na wiele godzin, nawet jeżeli nie wydaje się zbyt opasła w zawartość.

Nowa gra za darmo w Epic Games Store już 21 września!

Prosty trik pozwala za to dowiedzieć się, jaki tytuł odbierzemy w jeszcze kolejnym tygodniu, czyli od 21 września. Wystarczy przestawić datę w komputerze, co daje nam wgląd w przyszłość. Dzięki temu wiemy, że Epic zaoferuje nam Out of Line. To „wyjątkowa, pełna zagadek gra przygodowa z ręcznie rysowaną, piękną grafiką 2D”, która „opowiada o przygodach San podczas ucieczki z fabryki, która niegdyś była domem”.

Nie jest to oficjalne potwierdzenie, że akurat ta gra będzie za tydzień, bo w przeszłości (rzadko, bo rzadko) zdarzało się, że Epic w ostatnim momencie zmieniał oferowany tytuł. Stawiam jednak na to, że odbierzemy właśnie Out of Line, ale w razie czego jeszcze Wam o tym przypomnimy.