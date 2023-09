Dziś dwie nowe gry za darmo. Za tydzień kolejne dwa tytuły

Zadowoleni na pewno będą fani modelarstwa i klasycznych gier planszowych. Zanim jednak do tego przejdziemy, trzeba przypomnieć, że aktualnie możecie wciąż odebrać 911 Operator. Nie macie zbyt wiele czasu, bo już dziś o godzinie 17:00 oferta zmieni się na nową. Wiemy, jakie pozycje dostaniemy tym razem.

Wygląda na to, że kolejne produkcje to dwa całkiem interesujące indyki – Out of Line i The Forest Quartet. Out of Line to bardzo klimatyczna i przepiękna platformówka, w której wybierzemy się na przygodę robotem, który uciekł z fabryki. Z pewnością przemówi do fanów czegoś nieco spokojniejszego. Z kolei The Forest Quartet opowie nam historię zmarłej wokalistki, która musi nagrać ostatnie utwory.

Ja wiem, że dostajemy teraz mniejsze i nieco „spokojniejsze” pozycje. Kolejny tydzień (tj. oferta od 28 września) powinien przynieść coś nieco innego. Mowa o Gloomhaven, czyli świetnie przyjętym taktycznym RPG wzorowanym na popularnej planszówce fantasy. Dla fanów tej stylistyki – pozycja zasadniczo obowiązkowa.

To oczywiście nie wszystko, bo zgodnie z przesuwaniem daty w komputerze, poznaliśmy także jeszcze inną przyszłotygodniową produkcję. Będzie nią Model Builder. Tak – zgadliście. To symulacja modelarstwa. W zasadzie brzmi super, więc oby tylko te gry się faktycznie potwierdziły.