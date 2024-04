Nowe gry za darmo dostępne. Za tydzień prawdziwa gratka dla fanów FPS-ów

The Big Con i Town of Salem 2 to nowe gry za darmo dostępne do odebrania w ramach rozdawnictwa Epic Games Store. Poznaliśmy też ofertę na przyszły tydzień.

Kolejny zestaw darmówek dostępny jest na Epic Games Store. Pamiętajcie, aby śledzić naszego taga z grami za darmo, gdzie regularnie wrzucamy kolejne pozycje, za które nie trzeba płacić!

Gry za darmo na Epic Games Store

Platforma Epica zgodnie z oczekiwaniami skończyła rozdawać polskiego Ghostrunnera, tym razem zastępując go dwiema grami. Nie mówimy o przełomowych czy wielkich pozycjach, a raczej fanach rozgrywki indie. Znajdą tu jednak coś dla siebie fani zagadek i rozgrywki multiplayer oraz dość wyjątkowych gier narracyjnych.

Pierwszą darmówką jest The Big Con. To przygodówka utrzymana w klimacie niezapomnianych lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Wcielamy się w nastolatkę, która musi uratować swoją rodzinę oraz ich biznes (sklep z kasetami VHS!). Z kolei Town of Salem 2 to druga część popularnej sieciowej gry, w której gracze wcielają się w mieszkańców małego miasteczka. Co chwilę ktoś jednak ginie, więc trzeba badać poszlaki i zdecydować, kto jest sprawcą. Tak, to trochę taka klasyczna “Mafia”, w wydaniu o wiedźmach.

Jednocześnie poprzednie przecieki się sprawdziły. Wiemy, że już za tydzień do kont przypiszemy niezależnego FPS-a w klimatach Atomic Heart, czyli Industria oraz niepokojące i mrocznego LISA: The Definitive Edition. Aktualna oferta ważna jest przez tydzień, do czwartku 25 kwietnia, do godziny 17:00.

