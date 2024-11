Gracze ją uwielbiają, a teraz jest za darmo. Nowa gra do odebrania

Nowa gra za darmo na Epic Games Store to świetnie przyjęty klon popularnego Vampire Survivors. Ale za to jaki! Świetnie oceniany tytuł dostępny.

Brotato, to, jak sama nazwa wskazuje, taki “koleżko-ziemniak”. I to taki w stylu rambo, bo wcale nie wstydzi się eksterminowania niemilców nadciągających nieustannie z każdej strony.

Gra za darmo na Epicu już na Was czeka

Fakt, że tym razem dostaliśmy tego ciekawego rogue-lite’a nie jest niczym zaskakującym, bo wiemy to już od co najmniej tygodnia. Gracze powinni jednak skusić się na nowy prezent od Epic Games Store, bo i jest na co. Brotato w serwisie Steam dostało od graczy “przytłaczająco pozytywne” opinie, co przy ponad 80 tys. recenzji jest naprawdę świetnym wynikiem. Nawet, jeśli wydaje Wam się, że nie jest to gra dla Was, i tak polecam po prostu spróbować.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już w przyszłym tygodniu dostaniemy aż dwie gry za darmo. Oferta zmieni się na nową już 5 grudnia 2024 roku, o godzinie 17:00. Tym samym do tej właśnie pory macie czas na odebranie darmowego Brotato.

Za tydzień natomiast możemy liczyć na absolutnie fenomenalną grę z uniwersum LEGO oraz Gwiezdnych Wojen. LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów

to wręcz niewyobrażalnie wysokiej klasy produkcja, mogąca przekonać dużych i małych. Będzie więc dość spory hit, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli również zostać kierowcą autobusu w Bus Simulator 21. Sporo prezentów, idealnie na Mikołajki.

Źródło: Epic Games Store