Deathloop za darmo z Prime Gaming. Wyjątkowo udana pozycja od specjalistów gatunku

W Amazon Prime Gaming można już odbierać Deathloop. Jest to kolejna gra za darmo na ten miesiąc, którą subskrybenci mogą przypisać do konta.

Arkane Studios to weterani immersive simów i skradanek z akcentem na wiele różnych mechanik dających graczowi spore pole do popisu. Ja wiem, że wielu z Was wciąż w pamięci ma katastrofalne Redfall, ale tym razem nowa gra za darmo pochodzi od twórców właśnie Dishonored, czyli studia Arkane zlokalizowanego we francuskim Lyon.

Amazon Prime Gaming podąża zgodnie z rozpiską na grudzień i oferuje graczom kolejną pozycję do przypisania do konta. Warto pamiętać, że i tym razem oferta ważna jest wyłącznie dla posiadaczy subskrypcji Amazon Prime. Ta nie kosztuje wiele, bo 50 zł na rok. W jej ramach dostajemy m.in. platformę z bogatą liczbą filmów, seriali i programów, darmową dostawę ze sklepu Amazona i oczywiście gry wraz z przedmiotami do najpopularniejszych tytułów.

Gra za darmo z Amazon Prime Gaming

Teraz Amazon kusi za sprawą Deathloop, czyli gry, która oryginalnie zadebiutowała w 2021 roku na PC i PS5 (a potem także na Xbox Series X/S). Pozornie jest to produkcja podobna do Dishonored, ale tym razem nieco „unowocześniona” i z motywem pętli czasu w roli głównego sprawcy całego zamieszania. Do tego mamy dość atrakcyjny tryb multi, który może zaoferować parę godzin dodatkowej rozrywki.

To jednak nie koniec gier w ramach rozdawnictwa w grudniu. Przed nami jeszcze m.in. Asteroids: Recharged, A Tiny Sticker Tale czy Kombinera. Co ciekawe, twórcy Deathloop właśnie zapowiedzieli grę opartą na komiksach z Bladem.