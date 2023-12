Amazon Prime Gaming na grudzień 2023 to 7 gier, w tym jeden, wielki hit

Arkane nieco zbłądziło za sprawą tegorocznego Redfall, które po prostu się nie udało. Firma zasłynęła jednak niezwykle solidnym portfolio, a pomylić się może każdy, więc powiedzmy, że im wybaczamy. Wszak tuż przed Redfall premierę miało Deathloop, czyli jedna z najcieplej przyjętych gier ostatnich lat. Jeżeli jeszcze w nią nie graliście, to teraz będziecie mieć ku temu wspaniałą okazję.

W ofercie Amazon Prime Gaming na grudzień tego roku potwierdzono łącznie siedem nowych gier za darmo do odebrania, w tym wspomniane Deathloop. Tytuł jawi się na zdecydowanie największy hit oferty, ale wielbiciele mniejszych produkcji znajdą też wiele dla siebie.

Amazon Prime Gaming na grudzień 2023:

DEATHLOOP (Epic Games Store) – 7 grudnia

Akka Arrh (Amazon Games App) – 14 grudnia

Aground (Amazon Games App) – 14 grudnia

SeaOrama: World of Shipping (Amazon Games App) – 14 grudnia

Kombinera (Epic Games Store) – 21 grudnia

A Tiny Sticker Tale (Amazon Games App) – 28 grudnia

Asteroids: Recharged (Epic Games Store) – 28 grudnia

Jak widać – Amazon nie przestaje rozdawać gier systematycznie, przez cały miesiąc. Pamiętajcie, że oferta nie dotyczy wyłącznie gier za darmo, bo w ramach abonamentu macie też dostęp do darmowych przedmiotów do wielu popularnych gier. Od niedawna można odbierać ikoniczną strzelbę do Cyberpunka 2077, ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej świetnych itemów w ramach subskrypcji.