Unikalny horror za darmo na Steam. Warto w niego zagrać

Rzadko zdarzają się świąteczne horrory, ale nowa gra za darmo wypełnia tę lukę. A Very Merry Nightmare to wyjątkowy projekt solo dewelopera.

Jest 24 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że święta były mniej więcej miesiąc temu. Czemu więc dopiero teraz na Steam zadebiutowała nowa gra za darmo, która osadzona jest właśnie w trakcie tego wyjątkowego okresu? Choć twórca nieco się spóźnił, i tak warto sprawdzić tę pozycję, w końcu nie trzeba nic płacić!

Gra za darmo, czyli świąteczny horror

W segmencie filmów jest dość sporo dzieł grozy osadzony w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Mamy choćby kultowe Black Christmas czy zaskakująco udanego Krampusa. W przypadku gier… oczywiście kilka jest, ale bez przesady. Jeśli więc z jakiegoś powodu lubicie i klimat świąt, i horror, mam coś dla Was.

Zaledwie wczoraj na platformie Steam zadebiutowała unikatowa gra pod tytułem A Very Merry Nightmare. Jak sam tytuł wskazuje, mowa o grze grozy osadzonej w trakcie świąt. I to samo w sobie czyni ją właśnie unikatową. Co więcej, to projekt zaledwie jednego dewelopera i do tego będący jego pracą zaliczeniową! Nie spodziewajcie się więc jakości tytułów AA czy AAA, lecz nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na komfort z gry.

Twórca wrzuca nas w skórę małego chłopca, który odkrywa tajemne przejście do drugiego świata, w którym panuje dość makabryczna wersja świąt. Musimy więc stamtąd uciekać, po drodze rozkoszując się choćby… cukierkami. Przewidziano sporo interakcji i sekretów do odkrycia.

Ta gra była moim projektem na studia i powstała w 16 tygodni. Był to również mój pierwszy projekt w Unreal Engine. Jestem otwarty na opinie i zgłaszanie wszelkich problemów. Będę brał pod uwagę wszystkie opinie i jestem otwarty na dodawanie kolejnych elementów do gry w przyszłości. Mam nadzieję, że gra przypadnie wam do gustu i czekam na wasze opinie! – czytamy na karcie gry

Na szczęście nie musicie się spieszyć, bo to tytuł free-to-play, co oznacza, iż pozostanie darmowy.

Źródło: Steam