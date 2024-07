To koniec Piranha Bytes. Twórcy serii Gothic zamknęli swoje studio

Piranha Bytes zamknięte. To koniec twórców serii Gothic

O problemach w studiu Piranha Bytes było wiadomo już od dawna. Sami informowaliśmy was o kłopotach, jakie mieli deweloperzy odpowiedzialni m.in. za serię Gothic. W tym miejscu mogliście przeczytać o rzekomo nieuchronnie zbliżającym się zamknięciu studia. Takie głosy dało się znaleźć wśród społeczności skupionej wokół niemieckiego dewelopera. Te informacje pojawiały się jeszcze na początku roku, jednak wówczas nie znalazły żadnego potwierdzenia. Można było sądzić, że sytuacja się unormuje, a może nawet wyjdzie na prostą — tak się jednak nie stało.

Studio Piranha Bytes zostało zamknięte i zakończyło działalność — taką informację przekazała redakcja CD-Action, która pozostawała w stałym kontakcie z jednym z pracowników niemieckiego zespołu. Nie odbyło się to oficjalnie i w akompaniamencie publikacji prasowych ze strony twórców. Ostatnie miesiące były związane z oczekiwaniem deweloperów na wykupienie studia i otrzymanie finansowego zastrzyku, którego jednak zabrakło. W obliczu problemów z kontynuowaniem działalności, ekipa została finalnie rozwiązana. Rozkład trwał jednak znacznie dłużej, bo z pracą w ostatnich miesiącach pożegnało się sporo osób, które nie widziały przyszłości w tym konkretnym miejscu.

Chociaż prawa do kultowego Gothica są już w innych rękach, to nadal jest to smutna wiadomość. Mowa przecież o studiu, które odpowiadało za tak legendarną w naszym kraju serię gier. Dla wielu fanów interaktywnej rozgrywki to wielki cios, bo przez lata można się było z niemiecką Piranhą po prostu zżyć… Cóż, branża nie zna litości.

Źródło: cdaction.pl