Remake jednej z chyba najbardziej uwielbianych szczególnie wśród Polaków gier RPG wszech czasów nadal ma zadebiutować w 2024 roku. Zanim jednak pojawią się konkrety dotyczące premiery, warto pamiętać, że gra otrzyma pełne wsparcie polskiego dubbingu! Tak, tytuł nie tylko zostanie w pełni zlokalizowany, ale i usłyszymy znane nazwiska w rolach kultowych postaci.

Do tego wszystkiego chętni sprawdzą Gothic Remake na targach PGA 2024! Wydarzenie, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 25 – 27 października 2024 roku ma oferować wersję demonstracyjną. Już wcześniej można było grać w demo produkcji, lecz była to jej wczesna wersja, od której wiele się zmieniło. No i pierwszy raz usłyszmy polskie głosy.

Na dokładkę mamy również pierwsze nazwiska w obsadzie. Wiemy, że w grze wystąpi Mirosław Zbrojewicz (Świstak), Adam Bauman (Diego), Janusz Zadura (Orry), Michał Klawiter (Nyras), Robert Tondera (Ratford), Paweł Szczęsny (Kirgo) i Janusz Wituch (Drax).

Wygląda więc na to, że PGA 2024 będzie najlepszą opcją dla fanów, aby bliżej zapoznać się z jedną z najgorętszych premier RPG najbliższych miesięcy. Liczymy, że uda się godnie wskrzesić tę serię, ale w zasadzie możemy być o to spokojni. Wszak poprzednie materiały napawają optymizmem.

