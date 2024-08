Gothic Remake na porównaniu z oryginałem. Powrót do górniczej doliny po 23 latach

Drewno, braki budżetowe i dość “luźne” podejście do tworzenia gier wideo to jedno, ale pierwszy Gothic odznaczał się również wspaniałym światem, błyskotliwymi dialogami i sporą liczbą możliwości dla gracza, aby ten bawił się przednio.

Gothic Remake kontra Gothic

Alkimia Interactive ma przed sobą nie lada wyzwanie – wskrzesić serię tak kultową, że w zasadzie jedną z najpopularniejszych. Nie tyczy się to jednak całego świata, a raczej Polski i okolicznych krajów. Dla wielu graczy to wręcz świętość! Co prawda tytuły te nigdy nie zyskały aż tak kultowego statusu choćby na zachodzie, ale i tak zagwarantowały studiu Piranha Bytes status mistrzów RPG-ów, a przynajmniej u nas.

Niedawno, w trakcie THQ Nordic Showcase 2024, deweloperzy pokazali pierwszy fragment rozgrywki z obecnej wersji Gothic Remake. Film może nie pokusił się o ujawnienie wszystkiego i uspokojenie graczy martwiących się o zmiany, ale nadal dostarczył solidną porcję choćby walki czy eksploracji. Nic dziwnego, że fani zaczęli tworzyć własne porównania w sieci.

Jeśli tylko rzucicie okiem na wideo poniżej, możecie sprawdzić, jak Gothic Remake prezentuje się w zestawieniu z oryginałem sprzed 23 lat. Skala zmian jest oczywiście niemal niewyobrażalna. Przyznam jednak, że Alkimia odwaliła kawał dobrej roboty w naśladowaniu klimatu znanego z gry sprzed lat. No i teraz znów jest dość “drewnianie”, co chyba przemówi do największych fanów serii.

Oryginalny gameplay pokazany przez THQ zobaczycie poniżej. Twórcy ukazują w nim sporo urywków z rozgrywki oraz opowiadają o zasadach, jakimi kierowali się przy tworzeniu gry. Data premiery Gothic Remake nie jest znana, lecz gra ma zadebiutować na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: YouTube