Gothic Remake nie zawiedzie polskich graczy. Potwierdzono świetną wiadomość

Wydawca Gothic Remake potwierdził kapitalną wieść. Gra otrzyma pełny, polski dubbing. Dodatkowo na stronie gry pojawiło się kilka ciekawostek.

Remake kultowego Gothica zbliża się wielkimi krokami w stronę graczy. Wiemy, które studio zajmuje się grą i wydawca postanowił uraczyć zainteresowanych kolejnymi, ważnymi informacjami.

Gothic Remake otrzyma polski dubbing

To już pewne – strona Steam gry zdradza, że Remake doczeka się pełnej, polskiej wersji językowej. Na taką informację czekali chyba wszyscy fani Gothica z naszego kraju. Dodatkowo poza polską i angielską wersją pojawi się też niemiecki i rosyjski dubbing.

Co więcej, strona Steam ujawnia również parę innych ciekawostek. Twórcy zadbali o odświeżony system walki, który rzekomo nawiązuje do oryginału. Jego zajawkę mogliśmy ujrzeć w grywalnym teaserze gry, ale jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że doczeka się jeszcze zmian. We wspomnianej formie pozostawiał sporo do życzenia, jednak była to bardzo wczesna wersja rozgrywki.

Pojawił się również malutki fragment wymagań sprzętowych. Aby ograć remake Gothica, musimy zaopatrzyć się w komputer z systemem Windows 10 64-bit i 8 GB pamięci RAM. Gra ma zając około 30 GB miejsca na naszych dyskach twardych. Więcej konkretów poznamy za jakiś czas, jednak wymagania zapewne nie będą specjalnie wysokie. Oczywiście jeśli twórcy zadbają o dobrą optymalizację.

Wszystkie informacje o samej rozgrywce zdają się być jednak mało istotne w perspektywie wieści o polskiej wersji językowej. Mimo wszystko, to jeden z elementów, którego pod żadnym pozorem nie mogło zabraknąć w odświeżeniu historii z Górniczej Doliny.

Gothic Remake bez dubbingu nie byłby tym samym

Chyba wszyscy zgodnie stwierdzimy, że dubbing był jednym z czynników, który wpłynął na popularność Gothica w naszym kraju. To kultowa produkcja i niektóre odzywki bohaterów do dziś krążą po polskim Intenrecie w formie memów.

Sam delikatnie mówiąc nie jestem fanem produkcji Piranha Bytes, ale bardzo ciepło wspominam właśnie nasz rodzimy dubbing. Dodawał on Gothicowi niepowtarzalnego klimatu i co ciekawe, wypadał dużo lepiej względem lokalizacji z innych krajów.

Póki co pozostaje nam tylko czekać na ujawnienie polskiej obsady głosów w remake’u. Podejrzewam, że usłyszymy kilka znanych postaci, ale nie możemy być tego pewni. Wszystko leży w rękach wydawcy i miejmy nadzieję, że uda się przekonać jak największą liczbę oryginalnych aktorów do zaangażowania się w projekt. Nie wyobrażam sobie Bezimiennego bez głosu Jacka Mikołajczaka.

Jeśli czekacie na remake Gothica, to rzućcie okiem na Kroniki Myrtany. To świetnie zapowiadający się mod do Gothic II, który zadebiutuje jeszcze w tym roku i znacznie rozwinie znaną graczom historie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.