Gothic Remake zajmie Wam dużo czasu. Znamy długość rozgrywki

Remake jednego z najbardziej kultowych dla naszych krajan RPG-ów w historii trafić ma na rynek w… no właśnie, kiedy? Spodziewałbym się premiery w 2025 roku, choć mówiono o debiucie jeszcze w obecnym. Nie wiemy, czy uda się przywrócić legendę do życia, ale jeśli coś mamy wnioskować z ostatnich materiałów to tyle, że jest na to spora szansa.

Gothic Remake – ile godzin rozgrywki?

Serwis PCGamesN bez ogródek postanowił zapytać jednego z kluczowych deweloperów odpowiedzialnych za wskrzeszenie Gothica, ile godzin będziemy musieli przeznaczyć na pełne przejście produkcji. Jeśli graliście, to zapewne wiecie, a jeśli nie, to już spieszę wyjaśniać – oryginał nie był szczególnie długą grą. Wątek główny oferował około 20-30 godzin zabawy. Pełne przejście z poznaniem sekretów to mniej więcej 10 godzin dłużej.

Kai Rosenkratz, kompozytor muzyki do gry, jest zdania, że wystarczy ona na około 30 godzin zabawy, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko główne zadania. Dodając do tego zajrzenie w każdą dziurę, zadania poboczne i inne sekrety, z Gothic Remake spędzimy nawet 60 godzin. To już bardzo długo, a gra znacząco prześciga pod tym względem oryginał. Nic dziwnego – twórcy wielokrotnie podkreślali, że mowa o większej zawartości. I to nie tylko w formie detali.

W grze mają pojawić się zupełnie nowe, niewidziane wcześniej zadania, a także rozwinięcia wątków znanych z oryginału. Niektóre elementy przygody mają głównie rozszerzać historię i lore tego świata. Zgaduję, że tym razem twórcy wypośrodkowali zadania poboczne. Wcześniej było ich wiele na samym początku historii, ale potem można było ich ze świecą szukać. Nic dziwnego, że twórcom zależy na zwiększeniu ich liczby.

Źródło: PCGamesN