Gothic 1 Remake vs oryginał. Co się zmieniło?

THQ Nordic opublikowało właśnie nowe Dev Diary poświęcone wyczekiwanemu Gothic 1 Remake, którego premiera planowana jest jeszcze na ten rok. W materiale deweloperzy zdradzają, co postanowili zachować z kultowego oryginału z 2001 roku, co musiało ulec zmianie, a które elementy doczekały się znaczących usprawnień. Ogromne różnice widać na pierwszy rzut oka. Ale co konkretnie postanowili zmienić twórcy?