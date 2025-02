Nadchodzi demo Gothic Remake. Istnieje szansa, że zagramy już za chwilę

Alkimia Interactive opublikowała pierwszą część filmów zza kulis, w których opisuje proces produkcji Gothic Remake. Nadal nie znamy daty premiery nowej wersji kultowego RPG-a, ale wszystko wskazuje na to, że ponownie w ten świat zanurzymy się jeszcze w 2025 roku. I być może sprawdzimy tę przygodę wcześniej i to za darmo.

Sprawdź też: Gothic Remake po polsku! Zobacz pierwsze wideo z wyczekiwanej gry z dubbingiem

Gothic najpewniej otrzyma demo, a przynajmniej na to wskazują twórcy we wspomnianym wyżej filmie. Zapraszają oni do udziału w zbliżającym się Steam Next Fest 2025, czyli festiwalu na platformie Valve, w którym gracze mogą bezpłatnie sprawdzić tysiące wersji demonstracyjnych nadciągających premier. Jeśli wierzyć temu delikatnemu „teaserowi”, na najbliższej edycji pojawi się właśnie próbka remake’u.

Wyczekujcie wydarzenia Steam Next Fest, gdzie nie zabraknie Gothica! – mówią twórcy

Jeśli to prawda, to bardzo dobrze. Gracze mieli już okazję sprawdzić wersję demo – a bardziej „koncepcję” – nowego Gothica, ale od tamtej pory praktycznie wszystko się zmieniło. Byłoby też fajnie, gdybyśmy dowiedzieli się czegokolwiek o potencjalnej premierze. Nowe Steam Next Fest odbędzie się w dniach 24 lutego – 3 marca 2025 roku.

Źródło: YouTube