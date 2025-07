Kolonia już nie taka jak kiedyś. Gothic Remake zmienia klimat gry

Studio Alkimia Interactive nie próbuje odtworzyć pierwszego Gothica jeden do jednego. Zamiast tego szykuje znacznie bardziej realistyczną, mroczną wersję klasyka, czerpiąc inspiracje z baroku i późniejszych części serii.

Gothic Remake klasycznie, ale po nowemu

W udostępnionym filmie zza kulis deweloperzy podkreślają, że mimo ogromnego szacunku dla oryginału, gra musi się zmienić. Nie chodzi tylko o oprawę wizualną, ale o stworzenie wiarygodnego świata, który nie będzie ograniczony przez technologie z początku wieku. Przeskalowane ciała postaci czy uproszczone modele przeciwników odejdą do lamusa.

Nowy Gothic ma być bardziej spójny z resztą trylogii. Twórcy chcą, żeby świat wyglądał tak, jakby naprawdę istniał, nie tylko w pierwszej części, ale także w kontekście wydarzeń z „dwójki” i „trójki”. Ścierwojad to dobry przykład tej zmiany. Potwór teraz wygląda bardziej jak prehistoryczny drapieżnik niż komiczny kurczak z oryginału.

Na poziomie stylistyki gra czerpie z malarstwa barokowego. Inspiracje Caravaggiem czy Claude’em Lorrainem mają przełożyć się na obraz o dużym kontraście i przygaszonych barwach. Wszystko po to, by pogłębić dramatyzm i depresyjny klimat Górniczej Doliny. Bo kolonia karna to w końcu nie miejsce na kolory i sielanki.

Deweloperzy z Alkimia Interactive nie idą na skróty. Gothic Remake nie będzie nostalgiczną laurką, tylko próbą stworzenia świata surowego i ponurego, który, jak sami mówią, „wydaje się prawdziwy”. Jak im to wyjdzie, przekonamy się już niedługo. Chyba…

Źródło: YouTube