Gothic Remake po polsku! Zobacz pierwsze wideo z wyczekiwanej gry z dubbingiem

Wideo z Gothic Remake po polsku. Oto dubbing i fabuła

W sieci pojawiło się 4-minutowe wideo z gry Gothic Remake. To świetny materiał z dwóch powodów — po pierwsze, wprowadza nas do fabuły i świata gry. To tak w razie, gdybyście nie pamiętali lub nie wiedzieli, na czym polegała historia oryginału. Po drugie, film został opatrzony polską ścieżką dźwiękową.

Twórcy podzielili się również 4 filarami swojej produkcji. Są to:

Fabuła

Eksploracja

Symulacja żyjącego świata

Walka

To te elementy zdaniem twórców, definiują wyjątkową serię. Gra ma oferować wciągający i realistyczny, bo żyjący świat.

Tytuł będzie dostępny na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Gra wyjdzie już w 2025 roku, a polscy gracze z pewnością docenią polskie dialogi i głosy znanych i lubianych aktorów. Zupełnie tak, jak przed laty w przypadku oryginału.

