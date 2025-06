Gothic Remake z datą premiery? THQ Nordic zaprasza na sierpniowy pokaz

Wydawca THQ Nordic znów zaprasza graczy na swój coroczny letni pokaz, który odbędzie się 1 sierpnia o 21:00. Wydarzenie będzie transmitowane na YouTube i Twitchu, a wśród zapowiedzianych tytułów znalazł się wyczekiwany Gothic Remake. Czy tym razem dostaniemy wreszcie konkretną datę premiery?

Gothic Remake, Titan Quest 2 i kilka niespodzianek

Oficjalna lista gier obejmuje nie tylko Gothic Remake, ale też Titan Quest 2, Reanimal, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 i inne tytuły. Co ważne, THQ Nordic zapowiada też „długo wyczekiwane daty premier” i „kilka niespodzianek”. W poprzednich latach bywało różnie, ale tym razem obietnica konkretów brzmi całkiem wiarygodnie. Szczególnie że Alkimia Interactive, studio odpowiedzialne za Gothic Remake, wcześniej potwierdziło premierę w 2025 roku.

Od dłuższego czasu twórcy bardzo ostrożnie dawkują nowe informacje. Gracze dostają głównie szczątkowe aktualizacje, screeny lub pojedyncze materiały zza kulis. Nic dziwnego, że wiele osób liczy, że sierpniowy pokaz w końcu przyniesie przełom. Na przykład pełnoprawny zwiastun z datą wydania… proszę?

Warto też zwrócić uwagę na inne tytuły. Titan Quest 2 to kolejna legenda, która może doczekać się porządnej prezentacji. Poza tym zawsze jest miejsce na coś nowego. W zeszłym roku największym zaskoczeniem była gra z uniwersum Darksiders. Może teraz czas na inny powrót?

Sierpniowe wydarzenie zapowiada się ciekawie, zarówno dla fanów Gothic Remake, jak i osób czekających na nowe marki. Oby tylko tym razem zapowiedzi nie kończyły się na mglistej deklaracji „wkrótce”.

Źródło: YouTube