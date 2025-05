Nowe demo Gothica już na Steamie. Twórcy wprowadzili poprawki

Demo Gothic Remake dostało właśnie solidną aktualizację. Twórcy wsłuchali się w głosy graczy i wypuścili ulepszoną wersję Nyras Prologue – i to nie tylko z drobnymi poprawkami, ale z widocznymi zmianami w rozgrywce.

Od czasu premiery pierwszego dema w lutym tego roku, studio Alkimia Interactive zebrało ponad 15 tysięcy odpowiedzi z oficjalnej ankiety. Do tego doszły komentarze ze Steama, Discorda i social mediów. Efekt? Zaktualizowana wersja dema, która ma być bliższa oczekiwaniom fanów, a jednocześnie zachować ducha oryginalnego Gothica. Nowa wersja Nyras Prologue jest już dostępna do pobrania na Steamie.

Co nowego w demie Gothic Remake?

Jedną z głównych zmian są animacje – teraz znacznie szybsze i bardziej płynne. Interakcje z otoczeniem wyglądają naturalniej, a całość sprawia wrażenie mniej topornej. Twórcy mówią wprost: to nie jest jeszcze finalna wersja gry, ale kolejny krok w stronę pełnoprawnego remake’u, który spełni oczekiwania zarówno starych fanów, jak i nowych graczy. Demo cały czas pozostaje krótkim prologiem, ale dzięki poprawkom można lepiej poczuć klimat i rytm planowanej gry.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, co zostało zmienione, warto zajrzeć do trzeciego odcinka oficjalnego cyklu “Making Of”. Zespół Alkimia Interactive pokazuje kulisy produkcji i opowiada o kolejnych planowanych ulepszeniach. To dobra okazja, żeby podejrzeć, jak wygląda proces dopieszczania tytułu, który ma na barkach sporą legendę.

Pełna wersja Gothic Remake nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, ale nowa wersja dema to jasny sygnał, że produkcja idzie do przodu i twórcy traktują feedback społeczności bardzo poważnie.

Źródło: Steam