Trzy klutowe gry Gothic za 5 zł zamiast 60 zł. Wersje Steam w promocji

Znowu robi się głośno o serii Gothic. Remake pierwszej części będzie do ogrania w formie demo na Poznań Game Arena 2024. W tym miesiącu legendarna “trójka” obchodziła swoje 18 urodziny. To klasyki ponadczasowe, które możesz zdobyć za 5 zł z groszami w wersji Steam.

Dopiero co mogliśmy posłuchać próbki polskiego dubbingu w Gothic Remake i cóż… brzmi świetnie! Choć nie poznaliśmy jeszcze konkretnej daty premiery, możemy składać pre-ordery w polskich elektromarketach. Zerknijcie na ceny i edycje, które oferuje np. RTV Euro AGD. Gra może zadebiutować w tym, lub dopiero w przyszłym roku. Kto nie może się doczekać, a chciałby zasmakować w serii, ma okazję zdobyć trzy gry za 5 zł.

Gothic Universe Edition w promocji. Taniutki klucz Steam

Pakiet trzech gier Gothic kupimy w promocji sklepu Instant Gaming za 5 zł z groszami. To znacznie taniej niż bezpośrednio na Steam, gdzie kolekcja kosztuje 59,99 zł. Chętni mogą również zaopatrzyć się w drugą i trzecią część osobno, jeśli interesuje kogoś tylko konkretna odsłona serii:

Sporo już czasu upłynęło od premiery pierwszej części Gothic. Miała ona miejsce 2001 roku. Po rocznej przerwie dostaliśmy dwójkę, a w październiku 2006 roku pojawiła się trzecia odsłona. Zatem w tym miesiącu trójeczka obchodziła 18. urodziny! Status marki Gothic w Polsce można określić tylko jednym mianem — kultowy. W obszernej publikacji pisaliśmy, za co tak naprawdę kochamy tę serię, a powodów jest naprawdę wiele.

Całą serię możemy zaszufladkować jako osadzone w realiach fantasy gry RPG akcji. Wielu z nas zapewne pamięta pierwszą odsłonę, od której wszystko się zaczęło. Jedynka zabierała nas do królestwa Myrtana. Trafialiśmy do tak zwanej Górniczej Doliny na wyspie Khorinis, gdzie utworzono kolonię karną. Gracz wcielał się w bezimiennego bohatera, którego poznaliśmy w momencie, gdy został on wtrącony do “odsiadki”. Zamiast wydobywać rudę w kajdanach, zostaliśmy jednak wybrańcem boga Innosa, a na naszych barkach spoczęło uratowanie całej krainy przed wielkim złem.

Źródło: opracowanie własne