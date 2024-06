Lepiej, żeby nagła premiera jednego z najlepszych filmów 2023 roku na Netflix Was nie ominęła

To po części zaskakujący debiut (bo wszyscy myśleliśmy, że film zobaczymy na Amazon Prime Video), a po części także i wielki prezent z okazji Dnia Dziecka. Dla tych dużych dzieci, rzecz jasna!

Godzilla Minus One – gdzie obejrzeć?

Być może już wiecie, że Godzilla Minus One pojawiło się w ofercie polskiego Netfliksa, a być może zdążyliście już nawet ten film obejrzeć (chociażby jak ja). Jeśli jednak ominęła Was przez weekend ta wiadomość, to musicie koniecznie nadrobić seans, bo mówimy nie tylko o potencjalnie najlepszym obrazie z Godzillą w historii, ale również o produkcji, której do pory w Polsce niemal nie dało się zobaczyć.

Godzilla Minus One przez krótki czas było grane w jednej sieci polskich kin (możliwe, że także i w studyjnych), ale o szerszej dystrybucji nie było mowy. A to wielkie niedopatrzenie, bo mówimy o nowej części o kultowym japońskim potworze, która nie tylko zgarnęła Oscara za najlepsze efekty specjalne, ale również może cieszyć się mnóstwem innych nagród oraz aż 98% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes!

Szał? No ba! Po części to dlatego, że film opowiada zupełnie świeżą historię, koncentrując się na tym, co w tym uniwersum powinno być najważniejsze – na ludziach. Jest to więc po części melodramat o japońskim pilocie kamikaze, który przeżył wojnę, po części opowieść o poszukiwaniu rodziny, a także i wielkie katastroficzne kino nakręcone przy skromnym budżecie, lecz wyglądające lepiej od niejednego Hollywoodzkiego blockbustera.

Film Godzilla Minus One obejrzycie obecnie na polskim Netflix.

Źródło: Netflix