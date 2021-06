God of War Ragnarok z nową datą premiery. Pojawi się nie tylko na PS5

Sony oficjalnie potwierdziło, że premiera God of War: Ragnarok nie odbędzie się w 2021. Inne wielkie hity PlayStation także mogą zaliczyć opóźnienie.

Prezentacji pierwszego i jedynego trailera z God of War: Ragnarok towarzyszyła bardzo ambitna data premiery. Gra Santa Monica Studio miała wyjść do końca 2021 roku. Niestety to już nie jest aktualne. Podczas oficjalnego podcastu Sony, szef PlayStation Studio (Hermen Hulst) poinformował, że kontynuacja popularnej marki zadebiutuje dopiero w 2022.

Jak na razie podano tylko okno wydawnicze, a nie konkretny dzień premiery. Więc chyba nawet Sony nie wie dokładnie, ile czasu zajmie jeszcze praca nad grą.

God of War: Ragnarok nie tylko na PS5

Przedłużony proces produkcji może mieć związek z dość poważną zmianą kierunku rozwoju przygód Kratosa, bowiem twórcy zdecydowali się przygotować dwie wersje. Najnowsza część pojawi się na PS5 i PS4. Jest to posunięcie bardzo słuszne z uwagi na szeroką bazę klientów poprzedniej generacji. Aczkolwiek ma to swoje złe strony, jak np. to, że równoległa produkcja na dwie platformy nie pozwala opracować gry w pełni next-genowej.

Ten sam los dotyczy także innych gier Sony. O Horizon: Forbidden West wiemy już od dawna, a teraz potwierdzono Gran Turismo 7 na PS4.

„Nie można zbudować społeczności liczącej ponad 110 milionów posiadaczy PS4, a potem z niej zrezygnować, prawda? Myślę, że to byłaby zła wiadomość dla fanów PS4 i szczerze mówiąc, niezbyt dobry interes. Powiedział Hermen Hulst

Przedstawiciele Sony podkreślali wcześniej, że zamierzają dostarczać świetne gry dla graczy z nowymi konsolami, ale miną jeszcze 2-3 lata zanim faktycznie PS5 znajdzie się na świeczniku. Przez tyle też czasu wspierana będzie właśnie stara generacja konsol. Nowe gry i darmowe aktualizacje next-genowe mają ułatwić przejście na nowszy sprzęt.

Możliwe, że i te plany ulegną zmianie przez zewnętrzne czynniki. Dynamika pandemii wywarła ogromny wpływ na liczbę wyprodukowanych PS5 czy dedykowanych gier dla tej konsoli. Więc trudno powiedzieć, kiedy rynek zostanie obsłużony na tyle, by Sony mogło w pełni skupić się na grach jednej platformy.