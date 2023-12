God of War Ragnarok z darmowym dodatkiem Valhalla. Premiera już za chwilę

Darmowe DLC to coś, co gracze lubią nad wyraz mocno. God of War Ragnarok ma właśnie takowe dostać, co zapowiedziano na The Game Awards 2023.

Ze wszystkich zapowiedzi na tegorocznym The Game Awards 2023 tego chyba spodziewaliśmy się najmniej. Santa Monica Studio zapowiedziało jednak zupełnie darmowe DLC do ich ostatniego megahitu na PS4 i PS5. God of War Ragnarok dostanie nową zawartość w formie DLC o tytule Valhalla.

Premiera God of War Ragnarok: Valhalla już 12 grudnia 2023 roku, czyli dosłownie za kilka dni. Twórcy idą w stronę pomysłów m.in. Naughty Dog z nowym trybem w remasterze TLoU Part II, więc dorzucają do swojej gry tryb wzorowany na gatunku roguelike. Mimo wszystko ma to także być swoisty epilog gry, celebrujący zwieńczenie „głębokiej, osobistej i refleksyjnej podróży ku przyszłości, która nigdy nie wydawała się Kratosowi możliwa”. Nie wiemy, jak bardzo będzie skupiony na fabule, ale entuzjaści walki nie mogą narzekać.

Całość została oparta na wspomnianej idei „rogalików”. Valhalla skupi się przede wszystkim na stawaniu czoła kolejnym wyzwaniom, tym razem w formie fal przeciwników na następujących po sobie mapach. Wykorzystamy pełen arsenał Kratosa i będziemy mogli go bez problemu rozwijać. Porażka nie oznacza przegranej, a po prostu wymóg powtarzania prób walki, ciągle usprawniając nasze wyposażenie.

Teoretycznie brzmi to na swoiste fabularne podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatniej części God of War. Z drugiej strony gracze mogą zacierać ręce, bo dostaną tryb, który potencjalnie może starczyć im na bardzo wiele godzin. Łącznie dostaniemy 5 poziomów trudności i różne mapy, na których rozegrają się potyczki.