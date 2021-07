Informator wskazuje miesiąc prezentacji God of War Ragnarok. Sony ma szykować spory pokaz

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

God of War Ragnarok rzekomo doczeka się prezentacji już niedługo. Autor potwierdzonego przecieku wskazuje, że nastąpi to jeszcze tego lata.

8 lipca odbyło się State of Play. Zaprezentowano na nim między innymi rozgrywkę z rozszerzonego Death Stranding, Deathloop oraz kilka indyków. Zgodnie z ogłoszeniem Sony, zabrakło nowego God of War czy Horizon Forbidden West. Wydawca poinformował jednak, że wkrótce uraczy nas nowymi informacjami o wymienionych tytułach.

W sieci pojawiły się doniesienia mówiące o kolejnym pokazie PlayStation. Informator, który ujawnił datę poprzedniego State of Play twierdzi, że God of War Ragnarok zobaczymy jeszcze w sierpniu. Dodatkowo nowe wydarzenie Sony może być większe od ostatniego State of Play. Niestety, nie poznaliśmy konkretnej daty startu eventu.

To samo źródło, które powiedziało, że następne State of Play jest planowany na 8 lipca, powiedziało również, że nowy trailer GOW Ragnarok ukaże w sierpniu (…). Nie zna ono dokładnych dat, ale zaktualizuję ten post, gdy je poznam. (Aktualizacja wpisu QuimSix) Właśnie dostałem wiadomość, że GOW zostanie pokazany podczas eventu, który powinien odbyć się w przyszłym miesiącu. Nie zdziwiłbym się, gdyby GTA V E&E zostało również doczekało się wtedy pokazu (…) więc tak, następne wielkie wydarzenie jest planowane na przyszły miesiąc, choć nie jest jeszcze ustalone! – napisał QuimSix na Reddicie

O sierpniowym pokazie Sony wspominało już kilka różnych źródeł. Dodatkowo sam producent sugerował, że kolejny zrzut informacji pojawi się jeszcze latem. Jeśli coś faktycznie jest na rzeczy, najpewniej poznamy konkrety w ciągu nadchodzących tygodni.