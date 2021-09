God of War: Ragnarok będzie bardzo długą grą? Szczegóły zdradza twórca serii

Wszyscy spodziewamy się fajerwerków w nadchodzącym God of War: Ragnarok. Ale w najśmielszych snach chyba nikt nie zakładał, że gra będzie tak długa.

Nie ulega wątpliwości, że kontynuacja God of War to ważny punkt w grafiku wydawniczym Sony. Myślę jednak, że o wiele bardziej ekscytują się nią fani serii, próbując znaleźć jak najwięcej informacji o gameplayu czy historii. Możliwe, że ciekawość ugasimy już w przyszłym tygodniu, w trakcie konferencji PlayStation Showcase. Według niepotwierdzonych plotek to właśnie tam zostanie pokazany kolejny materiał z gry. Acz to nie koniec przecieków…

Reżyser i główny designer pierwszych odsłon God of War, David Jeff oznajmił na swoim kanale Youtube, że nowa część będzie zabójcą wolnego czasu. Powołując się na 3 anonimowe źródła (osoby związane z firmą PlayStation) wysunął tezę, jakoby God of War: Ragnarok miał zaplanowaną przygodę na 40 godzin. To niemal dwa razy tyle, co poprzednio.

David zwrócił jednak uwagę na to, że nie ma pojęcia do jakiego sposobu gry odnosi się podana liczba godzin – czy chodzi o rozgrywkę na 100% czy średni czas na ukończenie głównego wątku fabularnego.

Ekskluzywne gry Sony słyną z dość rozbudowanej linii fabularnej i długiego czasu na ich przejście, choć raczej żadna z wcześniejszych gier nie była aż tak czasochłonna. Czy to by oznaczało, że studio Santa Monica chce z pompą pożegnać Kratosa i oswoić graczy z nowym bohaterem? Jak myślicie?