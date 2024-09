Całkiem możliwe, że Sony się wkurzyło. Chodzi o mod do God of War Ragnarok na PC, który pozwalał pominąć logowanie do PlayStation Network, aby zacząć rozgrywkę. Modyfikacja pojawiła się całkiem niedawno, a teraz została usunięta. Choć nie podano oficjalnego powodu, to całkiem możliwe, że stało się to za sprawą wydawcy gry.