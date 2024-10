Jeden z największych hitów Sony oficjalnie ulepszony do PS5 Pro

God of War Ragnarok to kolejna już gra, która otrzyma pełne wsparcie PS5 Pro. Nowa wersja gry może zaoferować najlepsze dotychczas doświadczenie.

Tego chyba spodziewał się każdy, choć zawsze miło dostać oficjalne potwierdzenie. God of War Ragnarok będzie w pełni wspierany przez konsolę PlayStation 5 Pro!

PS5 Pro i God of War Ragnarok

Jeśli chcecie zapoznać się z ujawnioną wcześniej oficjalną listą gier ulepszonych do PS5 Pro, zrobicie to w tym miejscu. Teraz skupimy się jednak na produkcji, o której wcześniej jedynie spekulowano. God of War Ragnarok to niezaprzeczalnie jeden z największych hitów Sony, kontynuacja innego hitu sprzed kilku lat, a także jedna z ostatnich gier cross-generacyjnych first-party.

Internauci zauważyli znaczek “PS5 Pro Enhanced” na oficjalnej karcie produkcji na PlayStation Store. I jak na razie to jedyne, co wiemy oficjalnie. Niestety, ani twórcy, ani inżynierowie konsoli nie pokusili się o więcej informacji. Zawsze jednak można spekulować!

Logicznie da się założyć, iż God of War Ragnarok popchnie i tak wspaniałą oprawę wizualną na jeszcze wyższy poziom. Najpewniej gra zaoferuje 4K przy zachowaniu płynnej liczby klatek na sekundę (może nawet 60…). Do tego nie można zapomnieć o wsparciu technologii PSSR. To najnowsza funkcja skalowania rozdzielczości, która pozwala zachować szczegóły graficzne w dobrej jakości, jednocześnie zwiększając liczbę klatek. Czy jednak dostaniemy więcej opcji graficznych lub inne atrakcje? No cóż – z pewnością w następnych tygodniach możemy spodziewać się więcej konkretów.

Źródło: PushSquare