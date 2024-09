Chociaż God of War Ragnarok jest grą dla jednego gracza, to pecetowa wersja wymaga od nas zalogowania się do konta PlayStation Network. Dla wielu graczy jest to mocno irytująca funkcja, którą można… pominąć. W sieci pojawił się sposób na to, aby móc cieszyć się grą bez łączności z kontem w usłudze Sony.

God of War Ragnarok na PC – sposób na pominięcie konta PSN

Gracze pecetowi nie lubią, gdy niektórzy wydawcy wymagają od nas logowania się na konta w dodatkowych usługach. Tym bardziej, gdy chodzi o Sony i konto PlayStation Network. Co to ma wspólnego z pecetowym graniem? Niewiele — dlatego gracze są wkurzeni. Na szczęście istnieje sposób na to, aby pominąć logowanie PSN podczas rozgrywki w God of War Ragnarok na komputerze.

Wszystko za sprawą moda, którego możecie pobrać tutaj. Nie ma gwarancji, że mod będzie działał. U niektórych użytkowników udało się skutecznie wyłączyć opcję logowania do PSN, inni i tak musieli to zrobić, aby móc kontynuować rozgrywkę. Standardowo, pobieranie takich fanowskich plików odbywa się na własne ryzyko. Nie wiadomo, czy np. nie są w stanie uszkodzić plików gry lub zapisanego stanu rozgrywki.

Swoją drogą, czy zaopatrzyliście się w swoją kopię gry na PC? Popremierowe statystyki wskazują na umiarkowane zainteresowanie graczy na Steam. O ile w szczytowym momencie w grze było ponad 30 tysięcy osób (nie tak źle), to wynik ten odległy jest od sukcesu portu pierwszej odsłony. Ta rekordowo przyciągnęła do siebie ponad 70 tysięcy graczy. Wiele wskazuje na to, że sprzedaż sequela w pecetowej wersji nie będzie aż tak dobra. Ale to nadal świetnie wykonany port oferujący najlepszą grafikę.

Źródło: pcgamer.com