Chudziutki i wymęczony Kratos. Zobaczcie śmieszno-straszną grafikę koncepcyjną z God of War

Twórcy God of War rozważali pokazanie Kratosa z zupełnie innej perspektywy we Wstąpieniu. W sieci pojawiła się ciekawa grafika koncepcyjna.

W GoW: Wstąpienie pojawiła się scena, w której Kratos jest więziony przez Furie. Choć Duch Sparty nie był wówczas u szczytu swojej formy, zdecydowanie nadal przypominał wielkiego wojownika. Okazuje się, że słynny protagonista mógł wówczas wyglądać całkowicie inaczej.

Na forum Reddit opublikowano wczesną grafikę koncepcyjną z gry. Kratos jest na niej bardzo wychudzony, a jego ciało jest zmasakrowane. Biorąc pod uwagę zwieńczenie spotkania z Furiami, nic dziwnego, że deweloperzy zdecydowali się na odrzucenie takiego wyglądu bohatera.

Swoją drogą, zastanawiam się, jak Kratos miałby przeżyć takie obrażenia. Choć Duch Sparty nieraz wychodził z nawet najgorszych sytuacji, chyba nigdy nie był w tak tragicznym stanie, jak na powyższym obrazku. Znając Santa Monica Studio, pewnie znalazłoby się na to jakieś sensowne wytłumaczenie. Póki co Kratos ma się bardzo dobrze, ale kto wie, być może zbliżający się Ragnarok to zmieni?