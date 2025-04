Ghost of Yotei nadchodzi – pierwsza ocena już w sieci

Mimo braku konkretnej daty premiery, gra Ghost of Yotei nadchodzi. Tytuł otrzymał już pierwszą ocenę. Chodzi oczywiście o wskazanie ograniczenia wiekowego, ale to i tak wiele. Zwłaszcza biorąc pod uwagę małą ilość informacji na temat gry.

Ghost of Yotei nadchodzi – kiedy premiera?

Daty premiery brak, wielu nowych informacji też. Sony niezbyt aktywnie podchodzi do kwestii marketingowych związanych z grą Ghost of Yotei, choć coś zaczyna się już dziać. Jeżeli myśleliście, że tegoroczna premiera jest zagrożona, to uspokajamy. Nadchodząca produkcja otrzymała ocenę wiekową od jednej z agencji na Tajwanie. To oznacza, że tytuł faktycznie do nas zmierza, a już niedługo może rozpocząć się aktywna kampania marketingowa.

Ghost of Yotei has been rated in Taiwan.



Gematsu page: https://t.co/Kbfm65SWCI pic.twitter.com/vBIef8RHMH — Gematsu (@gematsu) April 23, 2025

Czy warto czekać na nową grę od Sucker Punch?

Ghost of Yotei zapowiada się jako jedna z najbardziej klimatycznych premier nadchodzących miesięcy. Osadzona w feudalnej Japonii, gra łączy duchowy mistycyzm z dynamiczną walką przypominającą Ghost of Tsushima, ale z mocniejszym naciskiem na stealth i eksplorację. Styl artystyczny inspirowany japońskimi drzeworytami oraz narracja pełna melancholii i legend sprawiają, że tytuł już teraz budzi ogromne emocje. Jeśli cenisz pięknie opowiedziane historie i samurajski klimat z domieszką nadprzyrodzonych motywów — zdecydowanie warto czekać.

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na ogłoszenie konkretnej daty premiery. Pewnie jakoś zimą, co nie?

