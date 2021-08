Ghost of Tsushima: Legends niedługo kupicie osobno. Nowe mapy, mechaniki, skórki oraz wiele więcej!

Nadchodzą wielkie zmiany do Ghost of Tsushima. Twórcy zaoferują masę nowej zawartości do jednego z trybów, a nawet „wyciągną go” jako niezależną grę możliwą do zakupu.

Już niebawem fani samurajskich klimatów i rozgrywki multiplayer nie będą musieli zakupić pełnej wersji GoT, by cieszyć sie trybem Legends. Począwszy od 20 sierpnia wydając około 19,99 $ (~80 zł), „podstawka” nie będzie wymagana, by zmierzyć się z innymi wojownikami. Standardowe wydanie gry dalej będzie zawierać wspomniany tryb, a wszystkie jej wersje będą mogły liczyć na wspólną rozgrywkę. Jeżeli po zakupie Legends chcielibyście nabyć Director’s Cut, dostaniecie stosowną zniżkę do kwoty 40 $ (~160 zł).

Wraz z premierą wersji standalone zadebiutuje też nowy system Gear Mastery. To specjalne rozszerzenie systemu progresji i nagród. Pozwoli to podnieść poziom Ki ekwipunku do 120 levelu i odblokuje drugi slot na perk. Aby tego dokonać, gracze za cel obiorą sobie ukończenie „Mastery Challenges”, które bez wątpienia będą wyzwaniem.

Od 10 września do 1 października do Ghost of Tsushima: Legends ma otrzymywać stałe, cotygodniowe aktualizacje z nową zawartością. W jej skład wliczymy dodatkową mapę Rivals, nowe mapy Survival inspirowane Iki Island, kólestwem Iyo i nie tylko. Nie zabraknie też odświeżonego Raidu, który zaoferuje wyższy poziom trudności. W grze uświadczymy też zupełnie przebudowane rankingi online.

Zamierzacie może zakupić osobno tryb Legends? Może macie już doświadczenia z nim? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, bo może kogoś zachęcicie w ten sposób do sprawdzenia w nim swoich sił.