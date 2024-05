Ghost of Tsushima to najpiękniejsza gra w historii? Tak wygląda tytuł w 8K i RT

Porty gier z PlayStation na PC potrafią wyglądać zjawiskowo. Nie inaczej jest w przypadku gry Ghost of Tsushima. Niedawno wydana produkcja na pecetach prezentuje się wprost fenomenalnie. Najlepiej, gdy macie potężny sprzęt. A właśnie na takim uruchomiono produkcję w rozdzielczości 8K z zastosowaniem technologii ray tracingu. To naprawdę przepiękne.

Ghost of Tsushima — grafika nie z tej planety na PC

Jakie są najładniejsze gry na PC? Moim osobistym faworytem jak do tej pory był Horizon Forbidden West. Gra zdecydowanie przewyższyła to, co udało się osiągnąć na konsolach. Będę musiał jednak zmienić swój pogląd, bo oto nadeszło coś nowego. Mowa oczywiście o komputerowej wersji Ghost of Tsushima. Jeżeli pokręcimy suwakami i mamy odpowiednią kartę graficzną, to tytuł po prostu zmiata konkurencję z powierzchni Ziemi.

Zobaczcie sami, jak ślicznie może wyglądać ta produkcja na poniższym materiale wideo:

Zgodzicie się, chyba że to jedna z najlepiej wyglądających gier na świecie. Efekty odbić, światła czy sama wysoka rozdzielczość wykonują w tym wypadku ogromną robotę. Co jednak trzeba zrobić, aby cieszyć się takimi wizualiami? Cóż, najważniejszy jest odpowiedni komputer. Konfiguracja zastosowana do nagrania tego materiału robi kolosalne wrażenie i kosztuje niemało:

Płyta główna: Asus Prime Z 790

Procesor: Intel 14700K

RAM: Corsair Vengeance 32 Gb RAM

Karta graficzna: Nvidia RTX 4090 ASUS TUF

SSD: Samsung 870 evo 1 TB

Dysk twardy: WD 1 TB

Zasilanie: EVGA Supernova G3 850 W

Na całe szczęście do grania w ten tytuł nie jest wymagana topowa konfiguracja. Sprzętowe wymagania Ghos of Tsushima na PC są dość rozsądne i pozwolą na zabawę nawet na kilkuletnim sprzęcie czy Steam Decku.