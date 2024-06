Gigantyczna premiera w Max. Film dopiero co był w kinach, zaraz debiut na streamingu

Takie premiery to my lubimy! Film prosto z kina leci na SVOD, dzięki czemu wszyscy posiadacze subskrypcji będą mogli go nadrobić. Świetna wiadomość dla fanów uniwersum Godzilli i Konga!

Gdzie obejrzeć Godzilla i Kong: Nowe Imperium?

Platforma Max potwierdziła, że kinowy megahit Godzilla i Kong: Nowe Imperium trafi do biblioteki serwisu już 4 lipca 2024 roku. Obraz pierwotnie zadebiutował w kinach – także w Polsce – 28 marca bieżącego roku. To stosunkowo niedawno, więc cieszy tak szybki debiut na streamingu. Wszyscy posiadacze subskrypcji będą mogli zapoznać się z kolejną odsłoną tego uniwersum już niebawem.

Nowe Imperium to bezpośrednia kontynuacja filmu Godzilla kontra Kong z 2021 roku, a także piąta odsłona Monsterverse. To dość popularne uniwersum, w którym główne role odgrywają wielkie potwory. Godzilla i Kong ostatnio stanęli przeciwko sobie, lecz teraz będą musieli ruszyć do boju wspólnie, aby odeprzeć zło zagrażające całej planecie. Także nie, nie spodziewajcie się niczego głębokiego. To po prostu kolejny “popcornowiec”.

Film zdobył raczej średnie oceny, ale Monsterverse obecnie cieszy się sporą popularnością, więc zapewne duża część fanów czekała, aż będzie mogła nadrobić nową premierę w SVOD, jeśli odpuścili sobie wcześniej kina. W niejako opozycji do rychłej premiery polecam również obejrzeć przegenialne Godzilla Minus One, które niedawno zadebiutowało na polskim Netfliksie!

Więcej informacji o Max w Polsce, które zadebiutowało dopiero co, znajdziecie w tym miejscu. W naszej topce wyszczególniliśmy za to największe produkcje serialowe, które po prostu trzeba nadrobić!

Źródło: Twitter