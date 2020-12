Gates of Oblivion – zapowiedź dodatku do Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online otrzyma nowy, duży dodatek. Gates of Oblivion rozbuduje znany graczom świat o sporą ilość nowej treści.

The Elder Scrolls Online stale wzbogaca się o nową treść. Na gali rozdania The Game Awards 2020 ujawniono nowy dodatek – Gates of Oblivion.

Ma on zadebiutować w 2021 roku, a jego pełna prezentacja odbędzie się 21 stycznia na kanałach Bethesdy. Wiadomo o nim na ten moment bardzo niewiele.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że The Elder Scrolls Online trafi na next-geny, a dotychczasowi posiadacze gry otrzymają darmową aktualizację.

Choć dodatki do ESO cieszyły się bardzo dobrą opinią, to najnowszy z nich – Greymoor – był ogromnym zawodem dla fanów tego MMO. Mała liczba nowości i przeciętna jakość treści bardzo rozczarowały graczy, co dodatkowo budzi słuszne obawy wobec Gates of Oblivion.

ZeniMax zdaje się nieco tracić pomysły na dalszy rozwój gry, choć uniwersum Elder Scrolls ma gigantyczny potencjał na rozbudowę w MMO. Dodatkowo Internet niedawno obiegła wieść, że deweloperzy pracują nad innymi projektami, więc mogli po prostu nieco zredukować zespół pracujący nad TESO.

Póki co możemy tylko spekulować, ale jeśli Wrota Oblivionu okażą się kiepskie, to TESO może mieć kłopoty. Gra jest naprawdę dobra, ale brak nowej, dobrej treści może naprawdę boleć stałych graczy.

