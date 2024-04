Odbierzcie darmowe DLC do The Elder Scrolls Online. Jest tylko jeden warunek

Cenione MMORPG The Elder Scrolls Online obchodzi swoje 10. urodziny. Z tej okazji jako gracze możemy już teraz odebrać DLC do gry — zupełnie za darmo! Warunek jest jeden, choć bardzo prosty. Zacznijmy od tego, że należy uruchomić grę…

…i wejść do sklepu wewnątrz produkcji. To tam znajduje się DLC o nazwie Thieves Guild, które nie będzie nas nic kosztować. W jaki sposób możemy je odebrać?

The Elder Scrolls Online z darmowym DLC. Sprawa jest prosta

DLC Thieves Guild zostało udostępnione graczom zupełnie za darmo z okazji 10-lecia gry The Elder Scrolls Online. Twórcy dali nam tylko jeden warunek – musimy mieć odblokowane osiągnięcie Pocket Picker. Zdobycie go jest banalnie proste, bo wystarczy dokonać tylko jednej kradzieży kieszonkowej w grze. Posiadacze “acziwmentu” udadzą się do sklepu wewnątrz gry, skąd wybiorą wspomniane darmowe DLC. I to w zasadzie tyle, właśnie otrzymaliśmy miły prezent od twórców.

Darmowy dodatek daje nam dostęp do strefy Hew’s Bane, w której znajdziemy organizację złodziei. To jednak nie koniec darmowych nowości, bo bez opłat odbierzemy również nowego wierzchowca Treasure Hunter Horse. W tym wypadku twórcy postawili kolejny warunek. Aby odblokować go za darmo w sklepie, należy udać się do Hew’s Bane, znaleźć dostępne tam jaskinie i pokonać w nich bossów. Ot, tyle.

Promocja trwa od 15 do 29 kwietnia 2024 roku.

Czy warto zagrać w TESO?

TESO, czyli popularny “Skyrim online” to w zasadzie… Tak, to jest Skyrim dla wielu graczy. Ale nie tylko, bo gra wraz z dodatkami daje nam dostęp do znacznie większych przestrzeni i pozwala poznawać ogromny świat prezentowany przez twórców w różnych odsłonach gry. Co ciekawe, produkcja sprawdzi się świetnie nawet u tych graczy, którzy nie przepadają za MMORPG. To bodaj jedna z tych niewielu produkcji, które pozwalają nam grać całkowicie samodzielnie — mimo podłączenia do serwerów.

Jeżeli jesteście fanami pradawnych zwojów i szukacie czegoś podobnego, ale jednak innego, to TESO będzie strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Steam