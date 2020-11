Twórcy Elder Scrolls Online pracują nad nowymi projektami. ZeniMax Online szuka pracowników

Twórcy Elder Scrolls Online – ZeniMax Online szukają pracowników do tworzenia nowych projektów. Czyżby szykowali nowe MMO?

The Elder Scrolls Online to dość ciekawy przypadek gry, która z całkowitego fiaska zmieniła się w naprawdę kompetentne MMORPG. Liczne dodatki i aktualizacje naprawiły większość problemów, a ZeniMax Online zadbało o to, aby gracze regularnie wracali do Tamriel.

Doniesienia wskazują na to, że ZeniMax Online otworzyło nowe studio w San Diego. Firma szuka nowych deweloperów do pracy nad niezapowiedzianymi wcześniej projektami. Lista dostępnych stanowisk jest bardzo pokaźna i poszukiwani są zarówno programiści, jak i designerzy, producenci, animatorzy oraz spece od UI.

Bardzo możliwe, że poza kolejnymi dodatkami do ESO możemy doczekać się zupełnie nowego MMO. Jest to jednak dość ryzykowne stwierdzenie. Poza The Elder Scrolls i Fallout, ZeniMax nie posiada praw do żadnej marki, która nadawałaby się na grę MMO. Być może firma chce postawić na jeszcze bardziej intensywny rozwój swoich obecnych produkcji lub zamierza udostępnić je na większej ilości platform. Na ten moment możemy tylko gdybać, ale z pewnością wkrótce otrzymamy więcej informacji lub nawet konkretną zapowiedź.

Ostatni dodatek do Elder Scrolls Online spotkał się z raczej mieszanym odbiorem. Gracze narzekali na małą ilość nowości i ZeniMax z pewnością będzie chciało nieco odbudować swoją nadszarpniętą reputację.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.