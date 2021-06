Nowy gameplay z Sherlock Holmes: Chapter One prezentuje detektywa w sukience

Frogwares opublikowało 7-minutowy zapis rozgrywki z najnowszej odsłony serii Sherlock Holmes. Materiał pokazuje kilka mechanik gry.

Twórcy z Frogwares zaprezentowali treściwy gameplay z najnowszego Sherlocka. Ubogacony o komentarz deweloperów trailer ukazuje eksplorację miejsc zbrodni i mechanizm kojarzenia poszlak.

Na filmiku widzimy również, jak główna postać zmienia wygląd twarzy i przebiera się w najróżniejsze ubrania – w tym także kobiece suknie – by dostawać się do niedostępnych miejsc. A oprócz tego twórcy pochwalili się kilkoma malowniczymi krajobrazami w klimacie śródziemnomorskim.

Sherlock Holmes: Chapter One to prequel wszystkich poprzednich części serii. Akcja tytułu ma rozgrywać się w czasach poprzedzających profesjonalną działalność bohatera. Młody Sherlock będzie rozwiązywał zagadkę kryminalną po raz pierwszy w życiu. Dlatego podejście bohatera do pracy ma być całkiem inne niż to, czego doświadczaliśmy w do tej pory wydanych częściach cyklu. Postać będzie przede wszystkim zbuntowana, lekkomyślna i niedyskretna.

Tytuł zadebiutuje jeszcze w tym roku – dokładnej daty premiery jeszcze nie ujawniono. Chapter One będzie dostępny na PC (poprzez Steam, Epic Games Store i GOG.com), PS4 i Xboksie One.