3 gry za 36 zł zamiast 449 zł. Trylogia Sherlocka Holmesa wraca do najniższej ceny w PS Store

Miłośnicy zagadek, tajemnic i mrocznych opowieści mają powód do radości. Niezbędnik Sherlocka Holmesa na PS4 i PS5 ponownie trafił na wielką wyprzedaż w PlayStation Store. Cena pakietu spadła z 449 zł do zaledwie 35,92 zł, czyli o 92%. To powrót do historycznego minimum cenowego, więc choć nie jest to nowy rekord, wciąż jest to najlepszy możliwy moment na zakup.

Promocja w PS Store dla detektywów i fanów Sherlocka Holmesa

W skład pakietu wchodzą trzy gry od studia Frogwares:

Sherlock Holmes: Chapter One – prequel całej serii, w którym wcielamy się w młodego detektywa na egzotycznej wyspie Cordona, łącząc klasyczne śledztwo z elementami eksploracji w otwartym świecie. To najbardziej ambitna i rozbudowana część serii, z systemem dedukcji i swobodą działania.

– prequel całej serii, w którym wcielamy się w młodego detektywa na egzotycznej wyspie Cordona, łącząc klasyczne śledztwo z elementami eksploracji w otwartym świecie. To najbardziej ambitna i rozbudowana część serii, z systemem dedukcji i swobodą działania. The Sinking City (Standard Edition) – detektywistyczna przygodówka w klimacie lovecraftowskiego horroru, z otwartym światem i mroczną atmosferą tonącego miasta Oakmont. Gra oferuje unikalne połączenie śledztwa i psychodelicznej grozy rodem z Mitologii Cthulhu.

– detektywistyczna przygodówka w klimacie lovecraftowskiego horroru, z otwartym światem i mroczną atmosferą tonącego miasta Oakmont. Gra oferuje unikalne połączenie śledztwa i psychodelicznej grozy rodem z Mitologii Cthulhu. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – klasyczny tytuł z serii, łączący dochodzenia z sekwencjami akcji i łamigłówkami, osadzony w wiktoriańskim Londynie. To bardziej liniowa, ale wciągająca opowieść, idealna dla fanów klasycznych kryminałów.

Cały pakiet zbiera średnią ocenę 4.11/5 w PlayStation Store (na podstawie ponad tysiąca recenzji), co czyni go solidnym wyborem dla fanów gatunku. Zainteresowani? Oto link do promocji, która obowiązuje do 17 lipca 2025:

Źródło: PS Store