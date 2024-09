Stworzenie dobrego sequela nie jest zadaniem prostym. Na szczęście twórcy z 11 bit Studios mu podołali przygotowując grę Frostpunk 2. Najnowsza produkcja otrzymała już pierwsze oceny wersji na PC i co tu dużo pisać — jest naprawdę dobrze. Wychodzi na to, że abonament Xbox Game Pass otrzyma kolejny hit.

Frostpunk 2 – pierwsze oceny pełne optymizmu

Czekając na spóźnioną premierę Frostpunk 2 wielu graczy mogło mieć pewne obawy. Czy twórcy staną na wysokości zadania i dostarczą produkt godny dziedzictwa oryginału? Przypuszczeń było wiele, w każdym razie nie wszystkie ograniczały się do pozytywów. W sieci pojawiły się jednak pierwsze oceny pecetowej wersji gry i wychodzi na to, że nie ma już powodów do obaw. Jest naprawdę bardzo dobrze.

Obecnie średnia ocen gry w serwisie Metacritic wynosi 85 punktów na bazie 49 recenzji. Niemal 100% recenzji to oceny pozytywne. Przykładowe noty prezentują się następująco:

Try Hard Guides – 10/10

GINX TV – 9,5/10

GamersRD – 9,3/10

But Why Tho? – 9/10

Gamereactor UK – 9/10

God is a Geek – 9/10

Hardcore Gamer – 9/10

IGN France – 9/10

Shacknews – 9/10

The Game Machine – 9/10

TheGamer – 9/10

Vocel – 9/10

Windows Central – 9/10

IGN – 8/10

IGN Benelux – 6,5/10

Dlaczego gra jest aż tak dobra? Przede wszystkim robi dokładnie to, co powinien robić sequel. Frostpunk 2 jeszcze bardziej zwiększa skalę tego, co widzimy na ekranie i stawia większy nacisk na wszystkie najważniejsze elementy rozgrywki. Zabawa jest intensywna, robi o wiele lepsze wrażenie od oryginału i wciąga jeszcze bardziej. Twórcom udało się znakomicie połączyć aspekty rozgrywki z narracją i ponurym, bezwzględnym klimatem.

